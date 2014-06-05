У Донецьку ситуація залишається стабільною, жителі повинні зберігати спокій - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ситуація в Донецьку залишається стабільною, приводів для панічних настроїв у городян немає. На «гарячу лінію» сьогодні (станом на 17.00) не надходило відомостей про надзвичайні події в районах. Міська торгова мережа забезпечена всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, комунальні служби й системи життєзабезпечення працюють без збоїв», - сказано в повідомленні.Читайте такожУ Донецьку за добу озброєні люди відібрали у водіїв 4 автомобілі – міліція

Транспортні обмеження діють по Київському проспекту від проспекту Партизанського до аеропорту і від Авдотьїнського залізничного переїзду в напрямку селища Авдотьїно, але відновлено рух транспорту на перетині вулиць Пухова і Одеській.Читайте такожУ Донецьку бойовики почали перевіряти паспорти на вокзалі та в гуртожитках - ЗМІ

«Просимо дончан виважено оцінювати інформацію зі ЗМІ, довіряти виключно офіційним джерелам і зберігати спокій», - йдеться в повідомленні міськради.