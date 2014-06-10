Голова Львівської ОДА Сех подала у відставку
16:34, 10 червня 2014Політика
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Голова Львівської обласної державної адміністрації Ірина Сех сьогодні, 10 червня, написала заяву на звільнення з посади і скерувала документ президенту України Петру Порошенко.
Ірина Сех іде з посади / УНІАН
Про кореспонденту УНІАН особисто повідомила сама Сех.
У заяві Ірина Сех просить звільнити її від виконання повноважень голови Львівської ОДА у зв’язку із закінченням повноважень в.о. президента України та вступом на посаду нового президента України а також відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
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Наразі Сех продовжує виконувати обов’язки голови Львівської ОДА до Указу президента про її звільнення.
Після складання повноважень губернатора Львівщини Сех залишається народним депутатом України.
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