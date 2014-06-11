ООН обіцяє, що міжнародне співтовариство допоможе Україні

Таким був основний меседж заступника генсека ООН з політичних питань Джеффрі Фелтмана під час свого чотириденного візиту до Києва, повідомляє Центр новин ООН.

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"Заступник глави ООН підкреслив важливість інклюзивного діалогу і реформ, що відповідають сподіванням і очікуванням всіх громадян України. Він також зазначив, що міжнародне співтовариство повинне відіграти конструктивну роль у цьому процесі", - йдеться в повідомленні.