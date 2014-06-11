Моніторингова місія ОБСЄ припинила роботу в Луганську

«Ситуація в Україні залишається спокійною, за винятком частин Донбасу, де напруженість залишається без істотних змін з часу попередніх доповідей», - наголошується в звіті ОБСЄ.

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Також підкреслюється, що «спеціальна моніторингова місія не відновила зв'язок із чотирма спостерігачами донецької команди і чотирма спостерігачами луганської команди, з якими втратила зв'язок 26 травня та 29 травня відповідно».

«У Луганську ситуація залишається напруженою. У зв'язку із заходами безпеки спеціальна моніторингова місія не відстежує цю зону», - наголошується в повідомленні ОБСЄ.

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У звіті говориться, що «в Донецьку немає ніяких істотних змін щодо ситуації з безпекою. Спеціальна моніторингова місія збирає додаткову інформацію про становище в Слов'янську через телефонні дзвінки регулярним співрозмовникам в місті, інтерв'ю з журналістами, які повертаються звідти, а також через перевірку останніх фотографій».

Як повідомляв УНІАН, 26 травня було втрачено зв'язок з групою спостерігачів ОБСЄ в Донецькій області. Зниклі представники організації є громадянами Швейцарії, Данії, Естонії та Туреччини. 30 травня ОБСЄ повідомила про затримання ще однієї групи спостерігачів на сході України. Зв'язок з групою в Луганській області була втрачена ввечері 29 травня. 4 червня СБУ повідомила, що встановлена безпосередня причетність російських козацьких структур до постачання зброї терористичним організаціям, які діють на сході України, а також до викрадення представників ОБСЄ 29 травня.