Порошенко свій перший офіційний візит здійснить до Брюсселя - Дещиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дещиця сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, до якої саме країни Порошенко поїде з першим візитом.

“Найближчим часом президент все ж таки поїде в Брюссель для підписання Угоди про асоціацію. Я думаю, що, напевно, все ж таки 27-го (27 червня планується підписання економічної частини Угоди про асоціацію — УНІАН) буде перший візит”, - сказав Дещиця.

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Він зазначив, що поки що МЗС не опрацьовував питання візитів президента на найближчий тиждень.

За словами Дещиця, багато буде залежати від того, як будуть розвиватися події і як буде імплементуватися план мирного врегулювання ситуації на сході.