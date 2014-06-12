На Донеччині з постаменту викрали танк

16:40, 12 червня 2014
Політика
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До чергової частини Костянтинівського МВ надійшло повідомлення від голови Олександро-Калинівської сільської ради про те, що в селі скоєна крадіжка пам'ятника у вигляді металевого танка.

Танк ИC-3 а Александро-Калиново / Википедия

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС у Донецькій області.

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Сума матеріального збитку складає близько 16 000 гривень, передає Новости Донбасса.

Встановлюються обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України.

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