На Донеччині з постаменту викрали танк

До чергової частини Костянтинівського МВ надійшло повідомлення від голови Олександро-Калинівської сільської ради про те, що в селі скоєна крадіжка пам'ятника у вигляді металевого танка.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС у Донецькій області. Читайте такожНа Донеччині терористи викрали із постаменту танк Сума матеріального збитку складає близько 16 000 гривень, передає Новости Донбасса. Встановлюються обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України.

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