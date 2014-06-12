Судді, який відпустив Лозинського, світить від 5 до 8 років тюрми

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні на прес-конференції.

Петренко зазначив, що Мін'юст очікує від Генеральної прокуратури подання у Верховну Раду щодо дозволу на вчинення дій стосовно судді та інших посадових осіб, які причетні до звільнення Лозінського.

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“Відповідальність судді визначатиметься Кримінальним кодексом, але, я думаю, що тут мова йде про винесення завідомо неправосудного рішення. Це за Кримінальним кодексом тяжкий злочин. І він передбачає відповідальність від 5 до 8 років в залежності від обставин, ситуації і резонансності справи. Питання щодо відповідальності визначатимуть слідчі, але якщо суспільство і журналісти триматимуть це питання на контролі, то всі особи, що причетні до вчорашнього інциденту, мають понести найсуворішу відповідальність”, - сказав міністр.

Також Петренко розповів, що Генпрокуратура проводить розслідування, чому лише через тиждень після відповідного рішення Бориспільського районного суду, чому лише після того, як це рішення стало відоме громадськості і викликало резонанс, прокуратура оскаржила його в суді, чому це не було зроблено раніше, відразу після ухвалення такого рішення.

Як повідомляв УНІАН, колишній депутат Верховної Ради Лозінський, засуджений за вбивство, 11 червня достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я.

Після цього прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду про звільнення Лозінського і почала розслідування стосовно керівництва колонії Бориспільської виправної колонії №119, де утримувався екс-депутат.

Сьогодні, 12 червня, міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що Лозінського затримали і доставили назад у колонію.

Довідка УНІАН. У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Пізніше Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах ще пом'якшив вирок Лозінському і зменшив покарання до 10 років ув’язнення.