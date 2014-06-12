Генпрокурор розповів подробиці дострокового звільнення Лозинського

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури з посиланням на в.о. генпрокурора Олега Махніцького.

Він нагадав, що рішення суду про дострокове звільнення Лозинського приймалось виходячи з висновку експертизи стану здоров’я Лозинського. За його словами, ця експертиза була дуже суперечливою. Махніцький наголосив, що суд безпідставно відхилив всі клопотання прокуратури, які звертали увагу на неоднозначність цього висновку, і прийняв рішення про звільнення Лозинського. Він також нагадав, що прокуратура подала апеляцію на відповідну постанову суду. Водночас суд, не дочекавшись розгляду суду апеляційної інстанції, звільнив Лозинського.

«Не було жодних законних підстав його звільняти. На сьогоднішній день він, згідно закону, ще повинен знаходитися під вартою. Тому що суд прийняв незаконне рішення й, не дочекавшись розгляду судом апеляційної інстанції, не зважаючи на те, що була внесена апеляція, він видав судове рішення на руки, що рішення вступило в дію», - наголосив він.

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Махніцький зауважив, що всі ці дії мають ознаки запланованості, оскільки задовго до цього Лозинського помістили у медичний заклад колонії тощо.

Він повідомив, що сьогодні також проводиться розслідування управлінням внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури. «Буде надана оцінка всім особам, які брали участь в цьому, і по кожному, відповідно до його дій, будуть прийняті відповідні рішення», - наголосив в.о. генпрокурора.

Махніцький запевняє, що його відомством були вжиті всі заходи, щоб Лозинський не міг втекти, в тому числі за кордон. Під час ведення спостереження за Лозинським, в районі Білої Церкви, було прийнято рішення про його затримання до розгляду справи судом апеляційної інстанції.

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Як повідомляв УНІАН, колишній депутат Верховної Ради Лозинський, засуджений за вбивство, 11 червня достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я.

Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду про звільнення Лозинського і почала розслідування стосовно керівництва колонії Бориспільської виправної колонії №119, де утримувався екс-депутат.

Сьогодні, 12 червня, міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що Лозинського затримали і доставили назад у колонію.

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Довідка УНІАН. У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозинському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Пізніше Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах ще пом'якшив вирок Лозинському і зменшив покарання до 10 років ув’язнення.