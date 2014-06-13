У Росії пообіцяли повернути 16 сиріт, незаконно вивезених бойовиками з України - генконсул

16 українських сиріт, незаконно вивезених терористами на територію Росії, будуть повернені до України.

Про це повідомив УНІАН генеральний консул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко.

«Ми вже домовилися, що повертатимемо дітей до України. Слідство продовжиться ще години три-чотири, а потім дітей можна буде забрати і повернути до України, що ми і маємо намір зробити», - зазначив він.

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За словами генконсула, російські правоохоронні органи розслідують факт незаконного переміщення українських дітей-сиріт із Сніжного на територію Росії після викрадання терористами з так званої «Донецької народної республіки».

«Ми вчора написали заяву в поліцію і Слідчий комітет. Зараз міський Слідчий комітет проводить слідство, як вони, українські діти з Сніжного, сюди потрапили», - сказав Москаленко.

За словами Москаленка, 16 українських дітей перебувають у пансіонаті «Донецький» в місті Донецьк Ростовської області РФ. Ситуація перебуває під контролем Генконсульства України в Ростові-на-Дону.

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Як повідомляв УНІАН, 12 червня вранці із Сніжного на оздоровлення в Дніпропетровську область на автобусі виїхали 25 вихованців Сніжнянського дитячого будинку. На виїзді з міста автобус, що рухався у супроводі автомобіля ДАІ, було зупинено. Машину ДАІ було відрізано озброєними терористами «ДНР», а автобус захоплено. Пізніше стало відомо, що автобус перебуває на кордоні з Росією.

Після переговорів української сторони з представниками Прикордонної служби РФ і терористами було звільнено водія автобуса, частину дітей і двох дорослих, що супроводжували дітей. Незабаром автобус з українськими дітьми знайшли в Донецьку Ростовської області РФ, де розташований пункт пропуску для автомобільного сполучення через українсько-російський кордон «Ізварине».

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За фактом незаконного затримання українських дітей і примусового переміщення їх через кордон український Омбудсмен звернулася до російського колеги і висунуло вимогу негайно втрутитися в ситуацію. Аналогічні звернення направлено на ім'я генерального прокурора РФ, міністра з надзвичайних ситуацій і губернатора Ростовської області. Російський омбудсмен запевнила, що взяла справу під особистий контроль.

Як заявили в прес-службі МЗС України, російська сторона «незаконно дозволила перевезти на територію РФ» 16 викрадених українських сиріт, без відповідних дозвільних документів, а лише за копіями свідоцтв про народження. Тим самим «російська сторона грубо порушила положення угоди між урядом України і урядом Російської Федерації від 16 січня 1997 року, а також узяті на себе міжнародні зобов'язання у сфері забезпечення прав дітей, зокрема статті 11 і 35 Конвенції ООН про права дитини», - зазначили в МЗС України.