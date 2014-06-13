Російський вертоліт перетнув український кордон

Російський вертоліт Мі-35 порушив український кордон і супроводжував колону українських військових.

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов. "Вертоліт вогньової підтримки збройних сил Росії - Мі-35 - на ділянці в районі Куйбишево порушив український кордон", - сказав він. Читайте такожРФ перекидає захоплені в Криму танки Т-64БВ через Ростовську область - активіст (фото) "Вертоліт протягом деякого часу супроводжував нашу військову колону", - додав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter