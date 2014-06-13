Російський вертоліт перетнув український кордон

17:08, 13 червня 2014
Політика
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Російський вертоліт Мі-35 порушив український кордон і супроводжував колону українських військових.

Мі-35 порушив кордон України / inforesist.org

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов.

"Вертоліт вогньової підтримки збройних сил Росії - Мі-35 - на ділянці в районі Куйбишево порушив український кордон", - сказав він.

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"Вертоліт протягом деякого часу супроводжував нашу військову колону", - додав він.

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