НАТО показали супутникові фото, які підтверджують входження танків РФ на територію України

Такі зображення розміщені на сайті Північно-Атлантичного альянсу.

За даними НАТО, отримані з супутника фотографії засвідчують, що танки, про приналежність яких до Росії заявляла українська сторона, швидше відповідають таким же, що були застосовані Російською Федерацією під час анексії Криму, передає Українська правда.

"Ці танки не мають маркування і не виглядають так, як ті, що використовуються українськими військовими. Насправді, вони не мають маркування, але нагадують ті, що використовувалися російською стороною і були залучені під час дестабілізації в Криму", – йдеться в повідомленні.

В Альянсі заявили, що ці зображення порушують важливі питання про роль Росії у "сприянні нестабільності у східній Україні і причетності до пересування військової техніки з Росії до України".

Читайте такожТанки Т-64БВ, перекинуті в Сніжне, є на російських базах зберігання МО - Тимчук

"Російські офіційні особи неодноразово вводили в оману і ухилялися від своєї ролі в конфліктах у Криму та на сході України. Оприлюднені дані мають на меті публічно визнати Росією свою відповідальність за такі дії", – наголосили у НАТО.