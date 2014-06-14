НАТО показали супутникові фото, які підтверджують входження танків РФ на територію України

17:00, 14 червня 2014
Політика
0 0

У НАТО є супутниковими зображення, які підтверджують входження на територію України військової техніки, яка є в арсеналі Росії.

Такі зображення розміщені на сайті Північно-Атлантичного альянсу.

aco.nato.int

За даними НАТО, отримані з супутника фотографії засвідчують, що танки, про приналежність яких до Росії заявляла українська сторона, швидше відповідають таким же, що були застосовані Російською Федерацією під час анексії Криму, передає Українська правда.

карта / aco.nato.int

"Ці танки не мають маркування і не виглядають так, як ті, що використовуються українськими військовими. Насправді, вони не мають маркування, але нагадують ті, що використовувалися російською стороною і були залучені під час  дестабілізації в Криму", – йдеться в повідомленні.

aco.nato.int

В Альянсі заявили, що ці зображення порушують важливі питання про роль Росії у "сприянні нестабільності у східній Україні і причетності  до пересування військової техніки з Росії до України".

Читайте такожТанки Т-64БВ, перекинуті в Сніжне, є на російських базах зберігання МО - Тимчук

"Російські офіційні особи неодноразово вводили в оману і ухилялися від своєї ролі в конфліктах у Криму та на сході України. Оприлюднені дані мають на меті публічно визнати Росією свою відповідальність за такі дії", – наголосили у НАТО.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter