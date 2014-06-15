Під посольством РФ у Києві триває мітинг - ЗМІ

Про це повідомляє УП.

На місці акції протесту були присутні пожежники, готові зреагувати на можливий підпал будівлі чи автівок. Однак ситуація лишилася під контролем, незважаючи на те, що хтось з присутніх активістів таки спробував кинути пляшку із запальною сумішшю у бік посольства РФ.

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Наразі пожежники поливають піною розбиті автівки та заповнюють піною частину території від огорожі до входу у посольство.

Мітингарі іноді кидають перед будівлею вибухові пакети, але переважно поводяться спокійно. Активісти співають антипутінські кричалки, скандують "Слава Україні" і т.і.