У Криму примусово перекваліфікують вироки українським засудженим - голова ДПтС

Про це заявив в ефірі телеканалу «112 Україна» голова Державної пенітенціарної служби України Володимир Старенький, передає Крым.Реалии.

«Покарання у Криму відбувають громадяни України і відбувають покарання, які визначені судами України, іменем України. Таких осіб в Криму близько 2 тис. чоловік, дві установи», - зазначив він.

За його словами серед засуджених є певні особи, які бажають повернутися на українську територію, які не хочуть приймати нав'язане їм громадянство Росії».

Читайте такожУ Криму ВІЛ-позитивні ув'язнені залишилися без лікування - Всеукраїнська мережа ЛЖВВін стверджує, що насправді ці ув'язнені підпадають під дію закону «Про амністію в 2014 році», але їм про це не повідомляють.

Старенький додав, що засудженим примусово перекваліфікують вироки, винесені іменем України, в порушення всіх міжнародних норм, під російський Кримінальний кодекс.

«Ми провели спільну робочу нараду з заступником генерального прокурора, який відає цими питаннями, з омбудсменом, з представниками Міністерства закордонних справ. Вироблений певний механізм контактування з цими засудженими, і я сподіваюся, що найближчим часом ми реалізуємо його», - сказав голова ДПтСУ.

8 квітня Верховна Рада ухвалила закон про амністію в 2014 році. Законом пропонувалося застосувати амністію до осіб, щодо яких були порушені кримінальні справи, і вони були засуджені протягом 2010-2014 років за злочини, не пов'язані з насильством.