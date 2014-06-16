Рішення про воєнний стан у двох східних областях немає - Парубій

Рішення про введення воєнного стану у Донецькій та Луганській областях поки що немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій.

"Немає. Такого рішення ще не було", - сказав Парубій.

На запитання журналістів, у які терміни воно може бути, Парубій відповів: "Я ще раз наголошую, що зараз стоїть питання стосовно необхідності прийняття такого рішення. Оскільки у діючій системі координат сформовані вже координаційні центри АТО, певна система дій, яка дозволяє нам проводити координаційну операцію з-поміж всіх існуючих підрозділів. Є, звичайно, і аргументи на користь воєнного стану, але існуючий стан АТО дозволяє нам проводити і залучати до дій ЗСУ, інші підрозділи, і фактично ця дискусія відбувається на експертному рівні - чи введення військового стану дасть нам додаткові преференції для проведення захисту наших жителів на території України".

Читайте такожНа Донбасі перебувають до 20 тис. бойовиків, більше половини – з Росії, заявляє Парубій Парубій також наголосив, що як тільки рішення з цього приводу буде прийняте, суспільство одразу буде проінформоване.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко скликав на 16 червня на 16.00 засідання Ради національної безпеки і оборони.

«На понеділок, на 16 червня, я скликаю засідання Ради національної безпеки та оборони. На порядку денному – операції з відновлення державного кордону. І друге – рішучі кроки по запровадженню мирного плану на Донбасі», - наголосив президент України і додав: «Заради миру в Україні ми будемо діяти рішуче і цілеспрямовано».