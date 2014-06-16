Парубій заявив, що висновки щодо катастрофи з Іл-76 будуть дуже жорсткі

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Парубій. "Президент дав доручення, щоб ми знайшли тих людей, які не провели достатньої перевірки навколишньої місцевості, де був нанесений удар, і щодо можливого витоку інформації", - сказав секретар РНБО, додавши, що висновки будуть "дуже жорсткі", передає "Українська правда".

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Андрій Парубій також зазначив, що після закінчення слідчих дій, інформація про результати буде оприлюднена.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня терористи підбили військово-транспортний літак повітряних сил збройних сил України Іл-76, який заходив на посадку в аеропорту Луганська. В результаті загинули 49 військових.