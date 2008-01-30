Тимошенко каже, що у неї вистачить терпіння і на Ющенка, і на коаліцію

Юлія Тимошенко заявила, що намагається бути дуже делікатною в стосунках з Президентом. Про це вона розповіла на сьогоднішній прес-конференції після засідання уряду, повідомляє Обозреватель.

«В стосунках з Президентом, коаліцією та парламентом від мене більше не побачите політичної складової. Я все більше буду намагатися знаходити порозуміння», – заявила Тимошенко.

За її словами, для неї найголовніше - робити свою справу в уряді та втілювати прозорі методи прийняття рішень, рухатися в бік реформ, і все це «в гармонії та взаємозв’язку з демократичною коаліцією і Президентом». «На початку роботи можуть бути якість шерохуватості, однак мого терпіння вистачить настільки, наскільки треба, за будь-яких умов», – заявила Тимошенко