Сорос заявив Порошенкові, що готовий допомогти Україні

Фінансист і філантроп Сорос повідомив про створення стратегічної групи радників для допомоги Кабміну у реформуванні України, інформує прес-служба Президента України.

"Ми створили стратегічну консультативну групу для оперативного реагування на виклики, які виникають", - повідомив Сорос.

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Порошенко підкреслив необхідність координації зусиль у проведенні реформ в Україні та заявив про рішучу підтримку ініціативи Сороса про введення безкоштовного страхування політичних ризиків для тих, хто інвестує в українську економіку або співпрацює з Україною.