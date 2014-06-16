Сорос заявив Порошенкові, що готовий допомогти Україні
23:23, 16 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко провів зустріч із засновником фонду "Відкрите суспільство" Джорджем Соросом.
REUTERS
Фінансист і філантроп Сорос повідомив про створення стратегічної групи радників для допомоги Кабміну у реформуванні України, інформує прес-служба Президента України.
"Ми створили стратегічну консультативну групу для оперативного реагування на виклики, які виникають", - повідомив Сорос.
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Порошенко підкреслив необхідність координації зусиль у проведенні реформ в Україні та заявив про рішучу підтримку ініціативи Сороса про введення безкоштовного страхування політичних ризиків для тих, хто інвестує в українську економіку або співпрацює з Україною.
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