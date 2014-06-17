Рядовим солдатам АТО обіцяють платити майже 6 тис. грн

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів в.о. начальника Головного Управління по роботі з особовим складом Збройних сил України, генерал-майор Олександр Розмазнін.

"Грошова надбавка учасникам АТО пішла. Є певні проблеми, але ми доб’ємося, щоб солдат, рядовий, отримував порядка 5800, а далі – вже більше. Лейтенант від 8 до 10. Командир батальйона порядка 16000", - пообіцяв генерал-майор.

Крім того, Розмазнін погодився, що наразі існує проблема низьких пенсій військовослужбовців, яку також потрібно вирішувати, бо це позначається на моральному духові армії.

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"Держава, на жаль, лише декларувала і нічого не робила. Пенсія офіцера не відповідає ніяким вимогам. Діючий генерал за військове звання генерал отримує 150 гривень. За рахунок лише вислуги, плюс преміальні дають нам грошове забезпечення", - зазначив він.

"Тобто моральна складова - одна з основ боєздатності армії – грошове забезпечення, пенсія тощо", - підсумував Розмазнін.