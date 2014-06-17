Російські спецслужби вербують бойовиків на схід України через соцмережі
Російські спецслужби вербують бойовиків для східних областей України через соціальні мережі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Володимир Чеповий.
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За даними інформаційного центру РНБО, на території Росіїактивізована робота з вербування російських громадян та громадян інших країн-членів СНД для їх подальшого переправлення в східні області України для участі у бойових діях на боці бойовиків.
Представник інформаційного центру РНБО зазначив, що вербування відбувається за сприяння ФСБ Росії, партії «Єдина Росія» і ЛДПР.
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Володимир Чеповий розповів, що більшість груп добровольців у кількості 60-80 осіб формуються з використанням соціальних мереж "Вконтакте", "Однокласники" та сайту Доброволец.орг на території Ростовської області Росії, поблизу російсько-українського кордону, де протягом 3-7 діб вони проходять інструктаж і бойову підготовку.
«В даний час зафіксовано формування декількох груп у кількості до 2 тис. осіб», - підкреслив він.