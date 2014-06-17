Російські спецслужби вербують бойовиків на схід України через соцмережі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Володимир Чеповий.

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За даними інформаційного центру РНБО, на території Росіїактивізована робота з вербування російських громадян та громадян інших країн-членів СНД для їх подальшого переправлення в східні області України для участі у бойових діях на боці бойовиків.

Представник інформаційного центру РНБО зазначив, що вербування відбувається за сприяння ФСБ Росії, партії «Єдина Росія» і ЛДПР.

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Володимир Чеповий розповів, що більшість груп добровольців у кількості 60-80 осіб формуються з використанням соціальних мереж "Вконтакте", "Однокласники" та сайту Доброволец.орг на території Ростовської області Росії, поблизу російсько-українського кордону, де протягом 3-7 діб вони проходять інструктаж і бойову підготовку.

«В даний час зафіксовано формування декількох груп у кількості до 2 тис. осіб», - підкреслив він.