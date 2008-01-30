Прес-секретар Житомирської облради оголосила про спробу захоплення влади

Прес-служба Житомирської облради заявляє про рейдерське захоплення обласної ради.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Житомирської облради Віра РАЧКОВСЬКА, яка підготувала і поширила у ЗМІ області офіційне повідомлення.

"Як відомо, чергове засідання обласної ради сьогодні не відбулося, оскільки у залі зареєструвалося 40 депутатів і, у зв`язку з чим, голова обласної ради Ірина СИНЯВСЬКА оголосила перерву на невизначений термін", - сказала В.РАЧКОВСЬКА.

За її словами, раніше "Київський Апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою заборонив керівництву обласної ради не допускати наступну за списком дев`ятку депутатів від БЮТ до участі у роботі сесійних засідань, а Вищий адміністративний суд зупинив ухвалу Київського апеляційного, причому оскарженню останнє рішення не підлягає".

При цьому В.РАЧКОВСЬКА уточнила, що натомість після 14 години "представники двох фракцій БЮТ і Наша Україна оприлюднили виконавче провадження Печерського районного суду з невідомої для обласної ради справи, яка забороняє 9 "опальним" депутатам від БЮТ і п`ятьом депутатам від ХДС брати участь у сесійних засіданнях обласної ради, а вимогу депутата обласної ради від ХДС Ярослава ДОЛГИХ ознайомити його із ухвалою Печерського суду не задовольнили".

В.РАЧКОВСЬКА повідомила, що "таким чином БЮТ і НУ здійснили спробу силового захоплення влади в Житомирській обласній раді, а керівництво та депутати цих двох фракцій в облраді проігнорували цілу низку законів України, грубо нехтуючи Конституцією держави".

В.РАЧКОВСЬКА сказала, що ці дві політичні сили "завели до зали засідань Житомирської обласної ради декілька десятків прихильників й оголосили ці збори "сесією обласної ради" та почали приймати неправомірні рішення". При цьому представник прес-служби наголосила на тому, що "у зборах, спрямованих на силове захоплення сесійної зали, взяло участь 52 особи, із яких депутатські мандати мають лише 38". За її словами, подібні дії є безумовним порушенням Кримінального кодексу України і за них організатори нестимуть відповідальність згідно закону.