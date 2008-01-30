Луценко оскаржив порушення щодо нього кримінальної справи

29 січня міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко на ім‘я генерального прокурора України направив скаргу на постанову заступника прокурора міста Києва Г.ОСТАФІЙЧУКА від 24 січня про порушення кримінальної справи.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, у скарзі, зокрема, йдеться, що кримінальна справа відносно Ю.ЛУЦЕНКА всупереч вимогам статті 94 Кримінально-процесуального кодексу України була порушена без належних підстав і за відсутності достатніх даних, які б вказували на наявність ознак злочину.

У скарзі йдеться про численні порушення вимог статей Кримінально-процесуального кодексу України. Зокрема, вказується про відсутність фактичного існування доказів, які підтверджують реальність конкретної події злочину, жодних даних про наявність умислу на вчинення дій, також незазначення підстав для порушення кримінальної справи тощо.

Ю.ЛУЦЕНКО вказав, що в оскаржуваній постанові не приведено доказів наявності прямого чи непрямого умислу в нього щодо дій на спричинення ушкоджень Київському міському голову Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, хоча заступник прокурора зробив висновок про «наявність ознак злочину, передбаченого ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України, а саме: нанесення умисних легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров‘я ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».

Водночас, йдеться у скарзі, пояснення Ю.ЛУЦЕНКА щодо інциденту не було перевірено передбаченими законом засобами до порушення кримінальної справи, а в самій постанові враховано лише точку зору Л,ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, хоча до матеріалів перевірки було додано пояснення Ю.ЛУЦЕНКА щодо спричинення йому тілесних ушкоджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, відповідні медичні документи, які це підтверджують, до матеріалів перевірки не додано.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, обов‘язкові ознаки складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 125 Кримінального кодексу України, - умисне заподіяння тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров‘я або незначну втрату працездатності – оскаржуваною постановою не встановлені, а докази, які підтверджують реальність події злочину - відсутні.

Зважаючи на те, що постанова про порушення кримінальної справи була винесена за відсутності достатніх підстав і приводів для прийняття рішення про її порушення, міністр внутрішніх справ просить її скасувати або, в разі проведення по цій справі слідчих дій, долучити до розгляду його клопотання і закрити кримінальну справу провадженням за відсутністю у діянні складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

21 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору з`ясувати всі обставини інциденту і у разі потреби застосувати всі передбачені законодавством заходи до його учасників.

24 січня заступник прокурора Києва видав постанову про порушення кримінальної справи за фактом інциденту.