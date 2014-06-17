Кордон України вільно перетнуло незаконне військове формування "Армія Путіна" - депутат

Народний депутат України Олександр Кузьмук заявив, що сьогодні держкордон України перетнуло незаконне військове формування під назвою “Армія Путіна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кузьмук сказав на засіданні парламенту після того як парламент перший раз не проголосував за проект постанови щодо посилення захисту державного кордону України.

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Кузьмук наголосив: “Інформую Верховну Раду, що в цей час державний кордон України вільно перетнуло незаконне військове формування, яке має назву “Армія Путіна”, яке зараз об'єдналося з незаконним батальйоном, який має назву “Зоря”. “Всього їх близько 900 чоловік, вони озброєні важкою бронетанковою технікою”, - наголосив Кузьмук.

При цьому додав, що з української сторони є лише “зведений загін до 100 чоловік”. “Є загиблі і є спалена техніка”, - наголосив Кузьмук.

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Звертаючись до народних депутатів України, які не підтримали цей проект постанови, Кузьмук підкреслив: “Поставте себе на той блок і попробуйте тільки не проголосувати, і ви будете прокляті всім народом назавжди”.

Після цього голова Верховної Ради України Олександр Турчинов знову поставив на голосування проект постанови про захист державного кордону України і він був підтриманий ВР.