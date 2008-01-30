Тимошенко готова співпрацювати з Партією регіонів лише як з опозицією

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО готова співпрацювати з Партією регіонів лише як з опозиційною політичною силою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомила журналістам після завершення Всеукраїнського форуму “Влада і бізнес – партнери”.

Прем’єр заявила, що вона завжди була послідовною у своїх діях. “Я, як керівник уряду та блоку, буду співпрацювати з Партією регіонів як влада і опозиція”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона нагадала, що правляча коаліція вже давно ініціювала дискусію щодо ухвалення закону про опозицію, а також щодо ухвалення законодавчих норм, які б дозволили зробити Рахункову палату ефективним контролюючим механізмом в руках опозиції.