Кернес не вважає Росію ворогом України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес сказав під час прес-конференції, яка пройшла в харківському аеропорту, одразу після повернення мера з Ізраїлю.

"В одному з інтерв'ю. Яке брала в мене Ксенія Собчак я їй відповів, що я не вважаю Росію ворогом.

Я вважаю, що сьогодні склалась така кон'юнктура стосунків, однак я вірю, що це будуть в майбутньому нормальні стосунки, які дадуть розвиток нашим країнам”, - сказав Кернес.Читайте такожБільшість українців вважає, що Росія озброює сепаратистів - соцдослідження

На думку мера, сьогодні керівники на всіх рівнях “повинні об'єднатися для того, щоб припинити ту ескалацію, яка сьогодні є на східній Україні”.

“Я вважаю, що Росія і Україна повинні бути в стосунках дружби, згоди, ділових стосунках. Тому що ті підприємства, на яких в тому числі працюють харків'яни, орієнтовані на російський ринок. Я вважаю, що ми не повинні робити з друзів ворогів”, - наголосив Кернес.