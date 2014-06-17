Кернес заявляє, що кримінальну справу проти нього сфальсифікував Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес сказав під час прес-конференції, яка пройшла в харківському аеропорту одразу після повернення мера з Ізраїлю, де він перебував на лікуванні після замаху.

“Це слідство йде повним ходом. Я говорив, що ця справа сфальсифікована Аваковим, я й говорю, що це сфальсифікована справа Аваковим і афельованими з ним особами. Ця справа яйця виїденого не вартує”, - сказав Кернес.

Довідка УНІАН. У березні головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Кернесу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

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13 березня Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту. У постанові суду зазначається, що він повинен перебувати вдома з 21:00 вечора до 7:00 ранку щодня.

Як повідомив заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець, Генеральною прокуратурою прийнято до розслідування кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові.

Кернес заявляв, що обвинувачення на його адресу не мають реального підґрунтя, а також, що з ним зводить особисті рахунки Арсен Аваков, колишній губернатор Харківської області, а тепер - в.о. міністра внутрішніх справ України.

28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування за кордоном пораненого. Цього ж дня Печерський районний суд міста Києва за клопотанням захисту змінив йому міру запобіжного заходу з часткового домашнього арешту на особисту поруку. Вночі Кернеса транспортували на лікування до Ізраїлю.