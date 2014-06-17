Кернес заявляє, що кримінальну справу проти нього сфальсифікував Аваков
Харківський міський голова Геннадій Кернес переконаний, що відкриту проти нього кримінальну справу сфальсифікував в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес сказав під час прес-конференції, яка пройшла в харківському аеропорту одразу після повернення мера з Ізраїлю, де він перебував на лікуванні після замаху.
“Це слідство йде повним ходом. Я говорив, що ця справа сфальсифікована Аваковим, я й говорю, що це сфальсифікована справа Аваковим і афельованими з ним особами. Ця справа яйця виїденого не вартує”, - сказав Кернес.
Довідка УНІАН. У березні головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України Кернесу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
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13 березня Печерський районний суд міста Києва обрав Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту. У постанові суду зазначається, що він повинен перебувати вдома з 21:00 вечора до 7:00 ранку щодня.
Як повідомив заступник Генерального прокурора України Олексій Баганець, Генеральною прокуратурою прийнято до розслідування кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі двох євромайданівців у Харкові.
Кернес заявляв, що обвинувачення на його адресу не мають реального підґрунтя, а також, що з ним зводить особисті рахунки Арсен Аваков, колишній губернатор Харківської області, а тепер - в.о. міністра внутрішніх справ України.
28 квітня під час ранкової пробіжки Кернеса поранили в спину з вогнепальної зброї. Генеральна прокуратура України дала дозвіл на лікування за кордоном пораненого. Цього ж дня Печерський районний суд міста Києва за клопотанням захисту змінив йому міру запобіжного заходу з часткового домашнього арешту на особисту поруку. Вночі Кернеса транспортували на лікування до Ізраїлю.