На Луганщині загинули 4 українських військових - журналіст
20:59, 17 червня 2014Політика
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Під час АТО на Луганщині сьогодні загинули четверо українських силовиків.
REUTERS
Четверо українських військових вбито у селищі Металіст, яке знаходиться в Луганській області.
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Про це повідомляє журналіст "Громадське ТБ" Настя Станко у своєму Twitter.
"4 вбитих з нашого боку в боях на Металісті", - повідомляє вона.
Бій на Металісті триває вже 14 годин з 4 ранку. А артилерія лупила з 8 вечора.
- Nastya Stanko (@StankoNastya) 17 червня 2014
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