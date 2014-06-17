На Луганщині загинули 4 українських військових - журналіст

Четверо українських військових вбито у селищі Металіст, яке знаходиться в Луганській області.

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Про це повідомляє журналіст "Громадське ТБ" Настя Станко у своєму Twitter.

"4 вбитих з нашого боку в боях на Металісті", - повідомляє вона.