На Луганщині загинули 4 українських військових - журналіст

20:59, 17 червня 2014
Політика
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Під час АТО на Луганщині сьогодні загинули четверо українських силовиків.

REUTERS

Четверо українських військових вбито у селищі Металіст, яке знаходиться в Луганській області.

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Про це повідомляє журналіст "Громадське ТБ" Настя Станко у своєму Twitter.

"4 вбитих з нашого боку в боях на Металісті", - повідомляє вона.

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