Терористи атакували блокпост українських військових поблизу Кремінної

Із селища видно як поблизу горить ліс. З боку міста Кремінна у бік блокпоста проїхала військова техніка української армії, пише місцеве видання«СВС».

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На даний час, за інформацією правоохоронців Кремінського Райвідділу міліції, стрілянина припинилася, військові укріплюють там свої позиції.

Проїзду автомобілів по дорозі з Рубіжного в Кремінну зараз немає і, ймовірно, сьогодні не буде. Автомобілі прямують в об'їзд, через Голубівку.

За інформацією видання напад на блокпост здійснив загін бойовиків з Лисичанська.