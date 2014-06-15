Терористи атакували блокпост українських військових поблизу Кремінної

19:05, 15 червня 2014
Політика
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Поблизу селища Стара Краснянка Луганської області терористи з різних сторін, в тому числі з боку житлового сектора атакували блокпост українських військових.

Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко

Із селища видно як поблизу горить ліс. З боку міста Кремінна у бік блокпоста проїхала військова техніка української армії, пише місцеве видання«СВС».

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На даний час, за інформацією правоохоронців Кремінського Райвідділу міліції, стрілянина припинилася, військові укріплюють там свої позиції.  

Проїзду автомобілів по дорозі з Рубіжного в Кремінну зараз немає і, ймовірно, сьогодні не буде. Автомобілі прямують в об'їзд, через Голубівку.

За  інформацією видання напад на блокпост здійснив загін бойовиків з Лисичанська.

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