Президент України Петро Порошенко очікує від Верховної Ради рішення про саморозпуск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав журналістам.

“Я чекаю рішення самого парламенту”, - сказав глава держави.

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Порошенко підкреслив, що питання дострокових парламентських виборів сьогодні ініціює саме суспільство. Він послався на соціологічні опитування, за даними яких більше 80% українців вимагають перезавантаження влади.

Президент підкреслив, що не можна ігнорувати запит суспільства, яке змінилось після Майдану.

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“Ігнорувати думку народу не має права ніхто. Я розумію, що комусь хочеться посидіти в парламенті, хтось вже вріс до фінансових потоків, але потрібно нести відповідальність, парламент має нести політичну відповідальність”, - сказав Порошенко і додав, що саме цей склад парламенту фактично призвів до численних жертв на Майдані, у тому числі своїм голосуванням за “закони 16 січня”.