У Росії порушили справу проти Коломойського й Авакова

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Найближчим часом слідство має намір винести постанову про притягнення Коломойського і Авакова в якості обвинувачених, клопотати перед судом про заочне обрання щодо них запобіжного заходу і оголосити в міжнародний розшук, як осіб, обвинувачених у скоєнні злочинів проти миру та безпеки людства», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія взяла на себе функції всесвітньої поліціїНагадаємо, РФ в березні 2014 року, в порушення всіх міжнародних договорів, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, спрямовуючи туди озброєних терористів.

Влада РФ надає військову, матеріально-технічну, економічну і фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

15 квітня в Донецькій і Луганській областях почалася антитерористична операція, яка триває досі.