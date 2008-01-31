Блок Литвина обстоює статус держслужбовців для медиків і педагогів

У Верховні Раді зареєстровано законопроект про надання вчителям і медикам статусу державних службовців.

Відповідний “Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо надання статусу державного службовця медичним, педагогічним і науково-педагогічним працівникам)” за №1451 від 29 січня 2008 р. зареєстрував народний депутат від Блоку Литвина Віктор ПИЛИПИШИН.

Автор зазначає, що прийняття закону передбачає підвищення розміру заробітної плати працівників освітньої галузі та галузі охорони здоров’я, а також передбачає додаткові витрати з державного бюджету на підвищення соціальної захищеності працівників цих сфер. В свою чергу підвищення рівня матеріального забезпечення медичних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється з Державного бюджету України, покращання умов соціальної захищеності таких працівників, має підвищити престиж цих професій, подолати проблему кадрового забезпечення освітніх установ, закладів охорони здоров’я, особливо в сільській місцевості.

Законопроектом пропонується нараховувати надбавку до зарплати за вислугу років щомісячно в таких розмірах: більше 3 років стажу – 10%, більше 5 років – 15%, більше 10 років – 20%, більше 15 років – 25%, більше 20 років – 30%, більше 25 років – 45%. Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, втілення нововведень заплановане з 1 січня 2009 р., а отже необхідні витрати повинні бути передбачені в державному і місцевих бюджетах на 2009 р.