ГПУ розслідує 28 справ щодо зловживання владою Януковичем та іншими екс-чиновниками
Генеральна прокуратура України розслідує 28 кримінальних проваджень за фактами зловживання владою та розкрадання бюджетних коштів екс-президентом України Віктором Януковичем та іншими колишніми високопосадовцями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.Читайте такожЯнукович пограбував Донбас, а тепер фінансує терористів - Порошенко
За його словами, в цих провадженнях фігурують син екс-президента Олександр Янукович, колишні прем'єр-міністр України Микола Азаров, перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв, голова НБУ Сергій Арбузов, міністр агрополітики Микола Присяжнюк, міністри юстиції Олександр Лавринович, Олена Лукаш та інші високопосадовці.Читайте такожЛіхтенштейн заблокував рахунки Януковича та його оточення – ГПУ
Як наголосив Махніцький, завдані цими особами збитки державному бюджету України становлять мільярди гривень.
Він нагадав, що серед кримінальних проваджень є справа про вилучення з державної власності 136 гектарів землі, на якій розташована резиденція Януковича «Межигір'я», та понад 30 тисяч гектарів землі у селі Сухолуччя, де розташоване мисливське господарство екс-президента.