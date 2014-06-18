ГПУ розслідує 28 справ щодо зловживання владою Януковичем та іншими екс-чиновниками

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.Читайте такожЯнукович пограбував Донбас, а тепер фінансує терористів - Порошенко

За його словами, в цих провадженнях фігурують син екс-президента Олександр Янукович, колишні прем'єр-міністр України Микола Азаров, перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв, голова НБУ Сергій Арбузов, міністр агрополітики Микола Присяжнюк, міністри юстиції Олександр Лавринович, Олена Лукаш та інші високопосадовці.Читайте такожЛіхтенштейн заблокував рахунки Януковича та його оточення – ГПУ

Як наголосив Махніцький, завдані цими особами збитки державному бюджету України становлять мільярди гривень.

Він нагадав, що серед кримінальних проваджень є справа про вилучення з державної власності 136 гектарів землі, на якій розташована резиденція Януковича «Межигір'я», та понад 30 тисяч гектарів землі у селі Сухолуччя, де розташоване мисливське господарство екс-президента.