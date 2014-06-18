ПР на час АТО припинила політичну діяльність на Донбасі

Про це заявив народний депутат, голова Донецької обласної організації "Партії регіонів" Микола Левченко, повідомляють "Новости Донбасса".

За словами політика, "Партія регіонів" у Донецькій області переходить в режим роботи штабів з надання допомоги мешканцям регіону, які постраждали від бойових дій.

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"В умовах проведення бойових дій на території Донецької області вся регіональна структура, всі відділення в містах і районах, всі громадські приймальні, весь апарат обласної організації ПР фактично не має можливості проводити пряму політичну діяльність, і перейшов в режим роботи штабів з надання допомоги мирним жителям, постраждалим внаслідок бойових дій", - сказав Левченко.

"Всі наші громадські приймальні відкриті для допомоги в міру наших сил і наших можливостей для всіх наших земляків. Ми продовжуємо нести відповідальність за кожну донецьку сім'ю і за кожного жителя Донецької області. Приходьте в громадські приймальні, там ви дізнаєтеся конкретні напрямки допомоги, там буде надано все необхідне сприяння вам і вашим родинам", - додав він.