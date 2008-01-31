Тимошенко: щоб об`єднати народ, треба вирішити всього 2 завдання

Для об`єднання України політики мають відмовитися від дискусій на теми розколу і створювати справедливу владу.

Таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв`ю телеканалу «Євроньюс» пізно ввечері 30 січня.

«Я вважаю, що для того щоб об`єднати народ України, потрібно вирішити всього 2 завдання. Перше - політикам не порушувати ті теми, які розколюють країну на 2 частини, друге - людям потрібно дати відчуття справедливості. Коли вони живуть в своїй країні, вони мають відчувати, що влада про них піклується. Це - справедливі пенсії, зарплати, це наявність роботи, доступ до житла, це медичне страхування. За 17 років незалежності в Україні практично нічого в цьому напрямі не зроблено», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду також вважає, що зараз в Україні існує єдність виконавчої і президентської гілок влади. «Після Помаранчевої революції у нас не було більшості в парламенті, нам у спадок залишилася більшість від попередньої влади, тому так важко складалися всі обставини після Помаранчевої революції. Сьогодні єдність є, і це прекрасна основа для справжніх реформ у країні», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для неї Помаранчева революція є тими принципами і ідеями, що становлять сенс її життя і сенс життя її команди. «Тому ми хотіли б, щоб зараз настав той час, коли люди подумали б, що вони недаремно стояли на помаранчевих майданах. Вони це робили саме тому, що політики можуть бути іншими. Це моя віра, і я прагну цю віру запроваджувати в життя щодня», - заявила прем`єр-міністр України.