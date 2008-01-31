У ПР думають, що Тимошенко старається зберегти добру міну при поганій грі

Партія регіонів заявляє, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО ускладнив для опозиції можливість здійснення контролю за діями влади.

Про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві Партії регіонів.

“Викликає великий сумнів щирість Ю.ТИМОШЕНКО, коли вона говорить про відкритість влади перед опозицією. Не далі як 30 січня поточного року представники опозиції не були допущені на засідання Кабінету міністрів як, зрештою, і журналісти, чого при уряді В.ЯНУКОВИЧА не трапилося жодного разу. Уряд ТИМОШЕНКО також закрив для опозиції всю інформацію, що стосується процесу прийняття урядових рішень. І значно ускладнив контроль опозиції за діями влади”, - йдеться у заяві.

Партія регіонів також коментує заяву Ю.ТИМОШЕНКО, яку вона зробила нібито у інтерв’ю телеканалу “Євроньюс” щодо її готовності об’єднатися в коаліцію з Партією регіонів. “Ця зміна в риториці лідера БЮТ і глави уряду пояснюється не стільки готовністю переглянути підходи до формування парламентської більшості, скільки критичністю ситуації, що складається в так званій коаліції демократичних сил. Сьогодні не потрібно бути посвяченим у тонкощі відносин між коаліціянтами, щоб розуміти: парламентська більшість виявилася недієздатною. Тим самим підтвердилася пересторога Партії регіонів, що ігнорування позиції нашої політичної сили при формуванні коаліції, а відповідно і уряду, призведе до паралічу роботи Верховної Ради та виконавчої гілки влади”, - вважає Партія регіонів.

Партія також заявляє про відкритість до діалогу з будь-якою іншою силою. “Водночас, ми відкидаємо мову ультиматумів як абсолютно неприйнятну у веденні переговорів з партією, яка виграла дострокові парламентські вибори. Тим паче, що умови, на яких Ю.ТИМОШЕНКО нібито готова сідати за «круглий стіл» - це, швидше, спроба зберегти добру міну при поганій грі, аніж готовність серйозно впроваджувати системні реформи”, - пояснюється у заяві.

“Очевидно, готовність Ю.ТИМОШЕНКО домовлятися диктується розумінням катастрофи, до якої рухається її політична сила внаслідок практикування політики популізму, спрямованої на майбутні президентські вибори, а не на реальне поліпшення стану в українській економіці. ТИМОШЕНКО вже розуміє, що висока інфляція і різкий стрибок цін в Україні внаслідок її авантюрних дій неминуче призведе до краху ілюзій, які вона створила в свідомості багатьох людей. І тут ТИМОШЕНКО було б дуже вигідно розділити відповідальність за свої дії, в тім числі і з Партією регіонів. Так ми розуміємо суть сигналів, які надходять з боку лідера БЮТ”, - вважають регіонали.

Як повідомляв УНІАН, напередодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв`ю європейському каналу “Євроньюс” не виключила можливого об`єднання БЮТ та Партії регіонів в однієї коаліції.

На питання, чи може таке статися, Ю. ТИМОШЕНКО нібито відповіла: “Може, але на умовах нашої команди”.

Водночас, в ефірному варіанті інтерв’ю на телеканалі “Євроньюс” такого запитання не пролунало.

Коментуючи журналістам цю ситуацію 30 січня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що готова співпрацювати з Партією регіонів лише як з опозиційною політичною силою. Прем’єр наголосила, що вона завжди була послідовною у своїх діях. “Я, як керівник уряду та блоку, буду співпрацювати з Партією регіонів як влада і опозиція”, – сказала вона. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що правляча коаліція вже давно ініціювала дискусію щодо ухвалення закону про опозицію, а також щодо ухвалення законодавчих норм, які б дозволили зробити Рахункову палату ефективним контролюючим механізмом в руках опозиції.