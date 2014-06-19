Україна контролює небо над Кримом з Одеси та Дніпропетровська

Авіаційна влада України контролює транзитну повітряну зону над анексованим Росією півостровом Крим і частиною Чорного моря з Одеського і Дніпропетровського районних диспетчерських центрів, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.

«Внаслідок анексії АР Крим Російською Федерацією обслуговування повітряного руху в Сімферопольському районі польотної інформації здійснюється Одеським і Дніпропетровським районними диспетчерськими центрами», - говориться в повідомленні.

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За даними прес-служби, повітряний простір над територією півострова закритий на висоті до 8500 метрів над рівнем моря.

У повідомленні говориться, що міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) підтвердила неподільність повітряного простору України і приналежність РПІ Сімферополь до сфери відповідальності України

Як повідомляв УНІАН, міжнародна організація цивільної авіації рекомендує авіаперевізникам уникати повітряного простору над Кримським півостровом, використовуючи наявні альтернативні маршрути.

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) ввела заборону на здійснення польотів до анексованого Росією Криму, зокрема, до Сімферополя і Севастополя.

Російська Федерація з 3-го квітня здійснила спроби в односторонньому порядку взяти на себе функції щодо забезпечення аеронавігаційного обслуговування в частині Сімферопольського району.

Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

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Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.