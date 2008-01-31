Кільчицька заявила, що вже збирає папочку в рай

У ході чергового інтернет-чатузаступник київського мера Ірена Кільчицька знову потішила аудиторію всесвітньої мережі.

Так, на питання, чи не виникало у неї бажання продати хоч одну зі своїх автівок, а виручені гроші передати для онкохворих дітей, Кільчицька парирувала:

"Для того, щоб передати гроші для хворих і нужденних, як дітей, так і дорослих, у мене немає необхідності продавати машини. Я достатньо витрачаю коштів на благочинність. Все підшиваю до папки, з якою збираюся відправлятися у рай".

Питання, яким розраховували докорити і присоромити багатійку з команди Черновецького, не влучило у ціль. Вочевидь, людина, яка ставила це питання, не знала головного:

"Мені практично не буває соромно", - уточнила у ході чату на "Лізі" Кільчицька.

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