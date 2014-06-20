РНБО не спростовує і не підтверджує дані про російський десант в Україні
13:38, 20 червня 2014Політика
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Речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий не спростовує, але й не підтверджує поширену сьогодні в соціальних мережах інформацію про нібито висадку російських десантників у зоні проведення антитерористичної операції і в Харківській області.
РНБО не коментує інформацію про російський десант в Україні
Як передає кореспондент УНІАН, про це Чеповий заявив на брифінгу.
“Я не буду зараз коментувати цю інформацію. Ми зараз працюємо у чіткому форматі видачі інформації. Ми сформуємо відповідь, оскільки наше завдання — двічі-тричі на добу оприлюднювати оперативну інформацію. Тому зараз на це питання я не відповім”, - сказав Чеповий.
Читайте такожГенсек НАТО підтвердив нове нарощування військ РФ на кордоні з УкраїноюТакож він додав, що відповідь на питання щодо висадки російських десантників можливо нададуть представники Міністерства оборони сьогодні о 15.00.
Він закликав журналістів “не гратися у гарячі новини, оскільки триває війна”.
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