РНБО не спростовує і не підтверджує дані про російський десант в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чеповий заявив на брифінгу.

“Я не буду зараз коментувати цю інформацію. Ми зараз працюємо у чіткому форматі видачі інформації. Ми сформуємо відповідь, оскільки наше завдання — двічі-тричі на добу оприлюднювати оперативну інформацію. Тому зараз на це питання я не відповім”, - сказав Чеповий.

Читайте такожГенсек НАТО підтвердив нове нарощування військ РФ на кордоні з УкраїноюТакож він додав, що відповідь на питання щодо висадки російських десантників можливо нададуть представники Міністерства оборони сьогодні о 15.00.

Він закликав журналістів “не гратися у гарячі новини, оскільки триває війна”.