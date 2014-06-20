Мирний план Порошенка оприлюднять сьогодні - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий.

"Я думаю, що час пішов на години", - сказав він.

За словами Чалого, президенти України і РФ обговорюють ті заходи, які сприяють мирному вирішенню питання.

"Це непростий діалог, але, на мій погляд, він сьогодні потрібний, і поки є бажання сторін знаходити рішення на умовах мирного плану президента України, це потрібно робити", - сказав Чалий.

Читайте такожКлімкін і Лавров обговорили план Порошенка і контроль кордонуЗа його словами, цей план вироблявся, зокрема в постійному діалозі з європейськими партнерами України, і щодо плану проінформовані всі країни Євросоюзу, а також США і Росія.

Чалий висловив сподівання, що всі елементи мирного плану будуть реалізовуватись відповідно до того часового графіку, які знають всі ключові партнери України і ті, хто може вплинути на ситуацію для мирного її вирішення.