Мирний план Порошенка оприлюднять сьогодні - АП
План президента України Петра Порошенка щодо мирного врегулювання ситуації на сході України буде оприлюднений впродовж сьогоднішнього дня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий.
"Я думаю, що час пішов на години", - сказав він.
За словами Чалого, президенти України і РФ обговорюють ті заходи, які сприяють мирному вирішенню питання.
"Це непростий діалог, але, на мій погляд, він сьогодні потрібний, і поки є бажання сторін знаходити рішення на умовах мирного плану президента України, це потрібно робити", - сказав Чалий.
Читайте такожКлімкін і Лавров обговорили план Порошенка і контроль кордонуЗа його словами, цей план вироблявся, зокрема в постійному діалозі з європейськими партнерами України, і щодо плану проінформовані всі країни Євросоюзу, а також США і Росія.
Чалий висловив сподівання, що всі елементи мирного плану будуть реалізовуватись відповідно до того часового графіку, які знають всі ключові партнери України і ті, хто може вплинути на ситуацію для мирного її вирішення.