Глава МЗС Великобританії наголосив на важливості підтримки Росією мирного плану Порошенка

Відповідна заява міністра розповсюджена у п'ятницю, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я вітаю заяву президента Порошенка про припинення вогню і закликаю сепаратистів, що діють в Східній Україні, скористатися цією можливістю, щоб скласти зброю і взяти на себе зобов'язання мирно вирішити розбіжності", - заявив Хейг.

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Крім того, голова зовнішньополітичного відомства наголосив, що Великобританія "рішуче підтримує суверенітету України і право її народу вибирати своє майбутнє". "Мирний план президента Порошенка - це важливий крок у цьому напрямку. Важливо, щоб зараз Росія підтримала цей план та вжила негайних заходів, щоб допомогти покласти край насильству в Східній Україні, в тому числі, використати свій вплив, щоб заохотити сепаратистів до роззброєння, та зупинити потік зброї через кордон", - закликав Хейг.