Глава МЗС Великобританії наголосив на важливості підтримки Росією мирного плану Порошенка
Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг вітає заяву президента України Петра Порошенка про припинення вогню та закликає Росію негайно вжити заходів з підтримки мирного плану.
Відповідна заява міністра розповсюджена у п'ятницю, передає власний кореспондент УНІАН.
"Я вітаю заяву президента Порошенка про припинення вогню і закликаю сепаратистів, що діють в Східній Україні, скористатися цією можливістю, щоб скласти зброю і взяти на себе зобов'язання мирно вирішити розбіжності", - заявив Хейг.
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Крім того, голова зовнішньополітичного відомства наголосив, що Великобританія "рішуче підтримує суверенітету України і право її народу вибирати своє майбутнє". "Мирний план президента Порошенка - це важливий крок у цьому напрямку. Важливо, щоб зараз Росія підтримала цей план та вжила негайних заходів, щоб допомогти покласти край насильству в Східній Україні, в тому числі, використати свій вплив, щоб заохотити сепаратистів до роззброєння, та зупинити потік зброї через кордон", - закликав Хейг.