Українські військові підбили два ворожі "Гради"

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив в. о. керівника Генштабу по роботі з особовим складом ЗСУ, генерал-майор Олександр Розмазнін.

Розмазнін, зокрема, спрогнозував, що завдяки такій ситуації кількість проривів з російського боку через держкордон зменшиться.

"Я думаю, що такої інформації буде з кожним днем ​​все менше і менше", - заявив генерал-майор.

Він попередив, що все, що спробує нелегально перетнути лінію кордону нашої держави, буде знищуватися вогнем наших артилерійських систем.

"Їх достатньо", - запевнив Розмазнін.

Читайте такожВ Україну увійшли не менше трьох "Градів" - Тимчук

Він також розповів, що на нашій території працюють кілька ворожих артилерійських систем залпового вогню БМ-21 "Град".

"Ми вже дві системи знищили. Визначили, що це системи, які входять до складу 17-ї окремої механізованої бригади, яка дислокується на території Чечні", - уточнив представник ВСУ.

Розмазнін підкреслив, що інші шість машин також перебувають під постійним прицілом української артилерії.