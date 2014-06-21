ОБСЄ схвалює оголошене припинення вогню в Україні

"Перемир'я, яке було оголошено таким, що буде тривати цілий тиждень, являє собою важливий шанс прокласти шлях до сталої деескалації ситуації в східних регіонах країни", - йдеться у заяві Буркхалтера, розповсюдженій у п'ятницю, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.

Головуючий в ОБСЄ сподівається, що це відкриє "вікно можливостей для діалогу і введення в дію мирного плану Порошенка".

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У зв'язку з цим Буркхалтер подякував Порошенку за пошук мирного вирішення конфлікту і підкреслив важливість того, "щоб всі актори, національні та міжнародні, підтримали план за допомогою слів і вчинків". "ОБСЄ готова надати допомогу українському керівництву у здійсненні заходів, викладених у плані", - підкреслив він.