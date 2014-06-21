ОБСЄ схвалює оголошене припинення вогню в Україні
Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Швейцаріі Дідьє Буркхалтер вітає оголошене президентом Украіни Петром Порошенком припинення вогню.
"Перемир'я, яке було оголошено таким, що буде тривати цілий тиждень, являє собою важливий шанс прокласти шлях до сталої деескалації ситуації в східних регіонах країни", - йдеться у заяві Буркхалтера, розповсюдженій у п'ятницю, повідомляє власний кореспондент агентства УНІАН.
Головуючий в ОБСЄ сподівається, що це відкриє "вікно можливостей для діалогу і введення в дію мирного плану Порошенка".
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У зв'язку з цим Буркхалтер подякував Порошенку за пошук мирного вирішення конфлікту і підкреслив важливість того, "щоб всі актори, національні та міжнародні, підтримали план за допомогою слів і вчинків". "ОБСЄ готова надати допомогу українському керівництву у здійсненні заходів, викладених у плані", - підкреслив він.