Порошенко наказав взяти кордон під контроль

Україна, вчора, 20 червня встановила режим оборони на кордоні з Росією, після чого президент України Петро Порошенко дав наказ військовим взяти кордон під контроль.

Про це повідомив журналістам речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Володимир Чеповий.

«Вчора президент прийняв рапорт генерал-лейтенанта Віктора Муженка про те, що 20 червня в 18.30 було завершено операцію по встановленню на кордоні режиму оборони», - сказав Чеповий.

За його словами, після цього президент наказав переходити до наступної фази мирного плану - встановлення режиму контролю над державним кордоном.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 червня 2014 року «Про План Президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України». План складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не скоїв тяжких злочинів, а також звільнення заручників.

План запроваджено з 22.00 20 червня по 22.00 27 червня 2014 року.

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При цьому в ніч на 21 червня терористи здійснили обстріл 4 прикордонних пунктів. Було поранено 9 осіб, троє з них перебувають у тяжкому стані.