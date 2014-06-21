Україна вимагає від РФ назвати мету військової активності поблизу кордону - МЗС

Україна вимагає від Росії назвати мету скупчення військових та техніки поблизу українського кордону.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

Згідно з документом, протягом останніх днів у прикордонних з Україною районах Росії спостерігається помітне збільшення концентрації живої сили та військової техніки ЗС РФ. Факт збільшення чисельності російського угруповання поблизу кордонів України 19 червня 2014 року підтвердив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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«Проведення сусідньою державою зазначених заходів військової діяльності із невизначеними завданнями не сприяє нормалізації ситуації в Україні та реалізації мирних ініціатив керівництва нашої держави», - наголосили у МЗС.

У МЗС підкреслили, що триваюча концентрація збройних сил Росії та їх підвищена активність поблизу кордонів України викликає особливе занепокоєння на тлі численних підтверджених фактів постачання з суміжної території озброєння та військової техніки терористам, які діють у Донецькій та Луганській областях, включаючи бойові танки, реактивні системи залпового вогню, ПЗРК і міномети.

«З огляду на викладене, Україна... звернулася каналами зв’язку ОБСЄ до Російської Федерації з вимогою офіційно роз’яснити цілі, а також повідомити кількість і типи залучених до них сил та засобів», - резюмували у МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 червня, президент України Петро Порошенко підписав наказ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 червня 2014 року «Про План Президента України з мирного врегулювання ситуації у східних регіонах України». План складається з 15 кроків та передбачає гарантії безпеки, звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто склав зброю і не скоїв тяжких злочинів, а також звільнення заручників.

План запроваджено з 22.00 20 червня по 22.00 27 червня 2014 року.

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Сьогодні, 21 червня, президент Росії Володимир Путін привів у повну бойову готовність війська Центрального військового округу з метою провести раптову комплексну перевірку бойової готовності всіх його військових частин.

Зі слів голови військового відомства Сергія Шойгу, перевірка пройде з 21 по 28 червня. До неї буде залучено понад 65 тис. особового складу, близько 5,5 тис. одиниць озброєння й техніки, понад 180 літаків і близько 60 вертольотів.