Ситуація в Донецьку залишається спокійною, але рух транспорту все ще обмежено

Ніч з 22 на 23 червня в Донецьку минула спокійно. Станом на 9.30 інформація про надзвичайні події у районах міста не надходить, повідомляється на сайті міськради Донецька.

Стабільно працюють комунальні служби міста. Автомагістралями Донецька рухається муніципальний транспорт, у повному обсязі забезпечуючи потреби населення.

Обмеження руху транспорту діє:

- по вул. Стратонавтів від Червоноармійського шосе до пр. Колгоспного;

- на Київському шляхопроводі встановлено блокпост;

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- по вул. Артемівській з боку Ясинуватій в напрямку вул. Гірської, в'їзд на Київський шляхопровід в напрямку центру міста;

- вул. Злітна від пр. Манежного до Аеропорту;

- з'їзди в напрямку м. Авдіївки та Ясинуватського шосе до шляхопроводу пр. Київського відкриті (проїзд через блокпост);

- вул. Баумана - виїзд на автодорогу М 20 «Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь», (проїзд через блокпост);

- вул. Пухова - виїзд на автодорогу М 20 «Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь» в районі кафе «ФОРОС», (проїзд через блокпост);

- вул. Дагестанська - вул. Джанкойська виїзд на СМТ Старомихайлівка (проїзд через блокпост).