Тендерна палата пропонує Ющенку ліквідувати Федерацію профспілок

Тендерна палата України звернулась до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з ініціативою ліквідувати Федерацію профспілок України за неефективне виконання поставлених перед нею завдань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТПУ.

На сьогодні, наголошує Тендерна палата, діяльність ФПУ звелась “до розбазарювання майна, що знаходиться у її віданні”. “Так, мало не щомісяця у ЗМІ з’являється інформація щодо незаконного переведення «за копійки» санаторіїв у приватну власність та причетності до цього Федерації профспілок України”, йдеться у повідомленні.

Фактично, вважають у ТПУ, Федерація виконує “фіктивну роль у захисті прав рядових членів профспілки”.

Крім того, у Тендерної палати викликає подив ініціатива Федерації щодо ліквідації ТПУ як органу громадського контролю за витрачанням державних коштів, “адже профспілки не є суб’єктом ринку державних закупівель, тобто не мають стосунку до цієї сфери”.

“Все це скидається на замовлення з боку невдоволених активізацією діяльності Тендерної палати на шляху викриття та оприлюднення через засоби масової інформації фактів зловживань держаними коштами”, йдеться у повідомленні ТПУ.

Тендерна палата, нагадується у повідомленні, упродовж місяця повідомила про розкрадання державних коштів при проведенні тендерних процедур на декілька мільярдів гривень. Відповідні матеріали вона передала до правоохоронних органів та керівництва країни. “Так, лише останнім часом було повідомлено про порушення при використані державних коштів у системі Мінтрансу (4,4 млрд. грн.), НАК «Нафтогаз» (4,6 млрд. грн.), у Дніпропетровській області (12,5 млн. грн.), при закупівлі металу та металевих виробів (100 млн. грн.)”, наголошується у повідомленні ТПУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України сьогодні, 31 січня, заявив, що підтримує ініціативу щодо ліквідації Тендерної палати. Про це він сказав на зустрічі з профспілками.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що вніс до парламенту проект закону про державні закупівлі. У цьому документі пропонується залишити Тендерну палату як громадський орган. Водночас, В.ЮЩЕНКО, за його словами, чує від ділових кіл, профспілкових представників думки, що Тендерну палату було б варто скасувати взагалі. «Тепер я підтримую цю позицію», - сказав Президент.