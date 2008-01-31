Ющенко призначить свою людину контролювати виплати Тимошенко

Олександр Морозов заявляє, що йому запропоновано очолити раду Ощадбанку.

Про це він повідомив "Українській правді" у четвер.

"У зв`язку з ротацією членів Спостережної ради мені запропоновано очолити Раду Банку. Зараз я чекаю на нараду в президента з питань розвитку Банку", - сказав він.

"Я не претендую на посаду Голови Правління і вважаю, що кандидатура на цю посаду має бути запропонована урядом", - підкреслив Морозов.

У той же час він підкреслив, що згоден з тим, що заміна голови правління може викликати паніку серед вкладників і тому потрібно бути дуже обережним (необхідно з особливою обережністю вирішувати це питання).

"Кращий варіант, щоб не допускати паніки, це узгоджені дії президента і прем`єра", - підкреслив він.

"Виплати внесків, безумовно, найважливіший проект, але сьогодні Банк практично виведений з ринку, на радість конкурентам. Конкуренція на банківському ринку дуже висока і повертати втрачені ринкові позиції складно", - додав він.

Говорячи про перевірку діяльності банку Контрольно-ревізійним управлінням, за результатами яких президент почав вимагати звільнення глави правління Анатолія Гулея, він сказав:

"Зауваження в перевіряючих були, і вони достатньо серйозні, однак, при злагодженій роботі правління і спостережної ради Банку, переборні".

Раніше повідомлялося, що Морозов є однією з найвірогідніших кандидатур на посаду глави правління Ощадбанку.