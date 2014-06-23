Порошенко пропонує Росії спрямувати спостерігачів на Донбас через місію ОБСЄ

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

Президент України зазначив, що вірить у те, що Російська Федерація підтримає мирний план не тільки на словах, але й на ділі.

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Зокрема, Порошенко особливо наголосив на необхідності безумовного виконання таких елементів мирного плану, як створення 10-кілометрової буферної зони, звільнення заручників і встановлення контролю українсько-російського кордону по обидві сторони для припинення нелегальної поставки зброї, техніки, найманців, наркотиків.

Крім того, голова держави поінформував Президента Європейської Ради про те, що отримав підтвердження ОБСЄ про спрямування місії спостерігачів на блокпости в Луганській та Донецькій областях.

«Ми також пропонуємо, щоб Російська Федерація через місію ОБСЄ направила своїх представників для спостереження», - зазначив він.