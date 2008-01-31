Ющенко проведе засідання РНБО

У п’ятницю, 1 лютого, о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на засіданні планується розглянути питання, пов’язані з безпекою ядерної енергетики держави, а також стабілізацією фінансового стану НАК «Нафтогаз України» та ситуацією на ринку природного газу.

Йтиметься також про стан виконання рішення РНБОУ про заходи щодо попередження і нейтралізації загроз національній безпеці у сфері адміністрування ПДВ.