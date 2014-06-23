ДАІ: За 10 днів зафіксовано 118 фактів спроб дачі хабара водіями
В Україні за 10 днів інспектори ДАІ задокументували 118 фактів спроб дачі хабара водіями.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
В той же час, згідно з повідомленням, «упродовж двох тижнів виявлено п’ятеро працівників Державтоінспекції, які вимагали гроші у водіїв». «Відносно двох столичних та трьох інспекторів ДАІ Івано-Франківщини підготовлений наказ на звільнення. Отримають дисциплінарне покарання і їхні керівники», - підкреслили в ДАІ.
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За словами начальника Державтоінспекції Анатолія Сіренка, «наразі проводиться активна робота щодо викорінення корупційних проявів у наших підрозділах».
«Стосовно працівників ДАІ, які не можуть або не хочуть зрозуміти, що працювати потрібно виключно в рамках закону, приймається безальтернативне рішення про звільнення з лав Державтоінспекції», - стверджує він.