Аваков звільнив 13 даішників за відмову їхати в зону АТО: "Служити країні - це не махати паличкою!"

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, співробітники взводу із забезпечення супроводження роти дорожньо-патрульної служби ДАІ, підпорядкованої Управлінню МВС України у Волинській області, порушили присягу працівника органів внутрішніх справ України.

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Держінспектори відмовилися виконувати вимоги Законів України «Про міліцію» і «Про Дисциплінарний статут ОВС», наказів МВС України та управління ДАІ, йдеться в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що прийняв рішення про звільнення 13 працівників роти ДПС з органів внутрішніх справ за вчинення дій, які дискредитують звання рядового та начальницького складу, особисту недисциплінованість, а також за відмову від виконання завдань, що визначені Законом України «Про боротьбу з тероризмом», і від несення служби з охорони громадського порядку в районах проведення антитерористичної операції.

«Служити країні – це означає мати мужність, а не тільки махати паличкою!», – підкреслив Арсен Аваков.

На своїй сторінці у “Фейсбук” Аваков написав, що ці ДАІшники відмовилися виїжджати у відрядження на несення служби в зону АТО.